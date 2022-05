Frankfurt intern: alstria office REIT-Aktie - Sonderausschüttung in Aussicht

€uro am Sonntag

Einen Teil des für den Zukauf investierten Geldes wollen sich die Kanadier nun jedoch zurückholen. Entweder in Form eines Aktienrückkaufs oder - was wahrscheinlicher ist - in Form einer Sonderausschüttung. Auf der Hauptversammlung soll dazu eine Ausschüttung von rund einer Milliarde Euro beschlossen werden. Dadurch könnten 5,50 bis sechs Euro je Aktie an Anleger, allen voran Brookfield, verteilt werden. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus von 13,40 Euro würde die Sonderdividende eine Rendite von über 40 Prozent abwerfen. Im Gegenzug wollen die Nordamerikaner den Immobilienbestand von alstria office REIT beleihen und Finanzverbindlichkeiten in Höhe von bis zu 850 Millionen Euro aufnehmen.

Das Geld benötigen die Hanseaten an sich nicht und es erhöht so auch unnötig den Verschuldungsgrad von knapp 30 auf gut 50 Prozent. Der Deal ist unternehmerisch durchaus fragwürdig, rechtens ist er allemal. Für freie Aktionäre kann es sich dennoch lohnen, die Aktie jetzt ein paar Wochen vor der Hauptversammlung zu kaufen und auf die hohe Sonderausschüttung zu spekulieren, beziehungsweise darauf, dass am Ende der Abschlag kleiner ausfällt als die ausgeschüttete Summe. Dass Brookfield selbst womöglich im Vorfeld der Hauptversammlung noch die eine oder andere Aktie aus dem Streubesitz auf das eigene Buch nehmen könnte, verleiht der Aktie zusätzlich Kursfantasie.







Bildquellen: Fotolia, Börse Frankfurt