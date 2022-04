Fresenius-Aktie: Fresenius kauft zu

€uro am Sonntag

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Fresenius

Demnach übernimmt Kabi das auf Infusionstherapien spezialisierte US-Unternehmen Ivenix für 240 Millionen Dollar sowie 55 Prozent am Biopharmaunternehmen Mabxience für 495 Millionen Euro. Bei den Aktionären kommen die Transaktionen gut an. Die Fresenius-Aktie kletterte am Donnerstag nach der Bekanntgabe der Deals mit einem Plus von über drei Prozent an die DAX -Spitze. "Mit diesen Akquisitionen stärken wir Fresenius Kabi in zwei wichtigen Wachstumsmärkten", sagte Vorstandschef Stephan Sturm. Die Käufe sollen bis Jahresmitte abgeschlossen werden.