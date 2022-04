Impfstoffaktien Pfizer & Moderna: Neue Chefs, neue Deals?

€uro am Sonntag

Die Präferenz der Anleger liegt weiterhin klar bei den großen, als defensiv geltenden Pharmawerten. Insbesondere Sanofi erreichte in den vergangenen Tagen immer wieder neue Allzeithochs. BioNTech kann sich dank neuer Krebsdaten (siehe Investor-Info) noch recht gut behaupten.

Sowohl Pfizer als auch Moderna wechselten den Finanzvorstand aus. David Denton kommt von der Baumarktkette Lowe’s zu Pfizer, interessanter ist aber seine Rolle bei der 60-Milliarden-Dollar-Übernahme der US-Krankenversicherung Aetna durch den Apotheken- und Drogeriekonzern CVS im Jahr 2017. Dass Pfizer die M & A- und Integrations-Skills von Denton in seiner Vorstellung so hervorhebt, wird allgemein als Hinweis auf geplante Übernahme- und Kooperationsaktivitäten des Pharmariesen gedeutet. Pfizer wird Ende 2022 dank üppiger Impfstoffeinnahmen wohl über gut 20 Milliarden Dollar Cash verfügen.

Moderna holt Jorge Gomez vom Dentaltechnikhersteller Dentsply Sirona. Auch das Biotech-Unternehmen schwimmt in Geld, das Aktionäre gut eingesetzt sehen wollen. Außerdem startete Moderna am Montag erste klinische Studien mit zwei Grippeimpfstoffkandidaten. Sie verwenden die von der WHO vorgeschlagenen Antigene, jedoch in unterschiedlichen Dosen und Mischverhältnissen.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Ein Blick in die Zukunft

Die Analysefirma Airfinity hat ihre Absatzschätzung für nicht chinesische Covid-Impfstoffe für 2022 von neun auf sechs Milliarden Dosen weltweit gekürzt. Da kommt es gerade recht, dass BioNTech auf der US-Krebskonferenz AACR erste Daten zu einer brandneuen Behandlung vorstellte. Die Mainzer testeten eine CAR-T-Zelltherapie an soliden Tumoren, wo diese Technologie bisher nicht gut funktionierte. BioNTech kombiniert die Therapie mit einem mRNA-Vakzin, das die T-Zellen immer wieder stimuliert. Bei sechs der 16 Patienten schrumpften oder verschwanden die Tumore. Das ist ermutigend. BioNTech hat über ein Dutzend Krebstherapien in klinischen Studien.

Günstiges Einstiegsniveau

Seit Mitte März läuft es etwas besser, aber insgesamt tut sich der Nasdaq Biotechnology Index immer noch schwer. Die Zinswende bietet kein optimales Umfeld für Wachstumsunternehmen: Diese benötigen Kapital, das aber aufgrund der steigenden Zinsen schwieriger beziehungsweise teurer zu beschaffen ist. Einige schlecht finanzierte Biotech-Firmen bekommen das bereits zu spüren und müssen sparen. Der Index, der insgesamt fast 400 an der US-Technologiebörse Nasdaq notierte Unternehmen abbildet, wird allerdings von den Großen der Branche dominiert, die weniger von diesen Problemen betroffen sind. Mutige nutzen das günstige Einstiegsniveau.

