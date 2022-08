HELLA-Aktie - HELLA-Finanzchef: "Der Markt erholt sich"

€uro am Sonntag

von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag

€uro am Sonntag: Sie sind mittlerweile mit dem französischen Konzern Faurecia unter der Dachmarke Forvia vereint, aber immer noch mit 19 Prozent Streubesitz im SDAX vertreten. Sie haben jüngst robuste Jahreszahlen vorgelegt und eine optimistische Prognose abgegeben. Rezessions­sorgen plagen Sie nicht?

Bernard Schäferbarthold: Aktuell gehen wir von einer Volumenzunahme aus. Weltweit, aber auch in Deutschland wird sich die Fahrzeugproduktion in den kommenden Monaten zumindest teilweise erholen. Das wird unserem Geschäft Rücken­wind geben, auch wenn die Branche volatil bleibt.

Analysten lobten Auftragseingang und Umsatz, waren aber von Ergebnis und Profitabilität enttäuscht. Wie steuern Sie gegen?

Mit Umsatz und Aufträgen sind wir sehr zufrieden - es zeigt, dass wir die richtigen Themen setzen. Mit unserer operativen Marge können wir dagegen nicht glücklich sein. Aber wir gehen davon aus, dass wir die Talsohle jetzt durchschritten haben und unsere Profitabilität durch höhere Marktvolumina weiter steigern können, aber auch durch Synergien mit Faurecia.

Im laufenden Jahr soll die Marge auf 5,5 bis 7,0 (Vorjahr: 4,4) Prozent steigen. Welche Margenziele streben Sie mittelfristig an?

Unser Profitabilitätsziel liegt mittelfristig bei einer operativen Ergebnismarge von sieben bis acht Prozent.

Die Dachmarke Forvia hält 81 Prozent an HELLA. Bleibt es bei der Aktionärsstruktur?

Die Aktionärsstruktur kommentieren wir nicht. Wichtig ist, dass HELLA und Faurecia bei den derzeitigen Besitzverhältnissen eng kooperieren und die definierten Synergiepotenziale realisieren. So planen wir für 2022 Kostensynergien von 20 Millionen Euro. Die sollen bis 2025 auf über 250 Millionen Euro steigen, wovon 40 Prozent HELLA zugutekommen.





















__________________________________________

Ausgewählte Hebelprodukte auf HELLA GmbH & Co. KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HELLA GmbH & Co. KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HELLA GmbH & Co. KGaA

Bildquellen: Hella