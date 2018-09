KWS-Vorstandschef Duenbostel: "KWS Saat wird nicht verkauft"

€uro am Sonntag

Bildquellen: KWS Saat SE

Der Kurs der KWS Aktie hat sich in den letzten mehr als 10 Jahren verdoppelt und zuletzt bei deutlich über 300 Euro notiert. Die gehandelten Stückzahlen wurden zuletzt immer geringer, da wohl immer mehr Aktionäre die Aktien länger halten. Der Split im Verhältnis 1:5 steigert die Aktienzahl bei einem attraktiven Kurs, die Aktie wird für ein breiteres Publikum interessanter und das Handelsvolumen wird somit voraussichtlich wieder steigen.Mit diesem Schritt stellen wir uns bestmöglich für weiteres Wachstum auf. Wir erhalten am Kapitalmarkt bessere Finanzierungsmöglichkeiten - etwa für Zukäufe, um das KWS Portfolio sinnvoll zu erweitern. Zukäufe standen neben dem organischen Wachstum zwar schon immer auf unserer Agenda. Durch die neue Rechtsform wären aber neue Dimensionen denkbar. Zugleich bleibt die Prägung durch unsere langjährigen Familienaktionäre erhalten.Seit mehr als 160 Jahren steht unser Unternehmen für erfolgreiche Pflanzenzüchtung. Wir sind heute in vielen internationalen Märkten führend. Das mach KWS interessant. Unser profitables Wachstum und die Stabilität der KWS sind dabei der beste Schutz vor Übernahmen. KWS ist und bleibt daher unverkäuflich.Das Unternehmen wird derzeit mehrheitlich von den Familienaktionärsgruppen Carl-Ernst Büchting und Arend Oetker gehalten und strategisch geführt. Dies ist ein ganz wesentlicher Faktor für die langfristig erfolgreiche Entwicklung von KWS. Auch in der neuen Rechtsform würden unsere Familienaktionäre weiterhin das Heft fest in der Hand halten.Wir zielen unverändert auf die gleichen Wachstumsfelder. Generell wollen wir unsere Position als Saatgutspezialist weiter stärken. Dazu gehört der Einsatz neuer, effizienter Züchtungstechnologien ebenso, wie der kontinuierliche Ausbau unserer Produktsegmente. Die Umwandlung gibt uns bei der Erreichung dieser Ziele mehr Flexibilität.