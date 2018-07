Google: EU verhängt zweite Milliardenstrafe

€uro am Sonntag

Die Strafe wurde fällig, weil nach Ansicht der Wettbewerbshüter in Bezug auf das Betriebssystem Android in drei Fällen gegen das Kartellrecht verstoßen wurde. Das US-Unternehmen soll mit illegalen Praktiken versucht haben, seine beherrschende Stellung bei der Internetsuche auch auf dem Smartphone- Markt zu festigen.Innerhalb von drei Monaten soll Google nun Abhilfe schaffen, ansonsten drohen weitere Zwangsgelder. Die EU-Kommission hatte Google bereits vor einem Jahr wegen Vergehen bei seinem Preisvergleichsdienst zu einer Geldbuße von 2,4 Milliarden Euro verdonnert.Während es von Branchenverbänden und Verbraucherschützern in Europa Beifall für die Entscheidung gab, die Google anfechten will, war Donald Trump "not amused". Der US-Präsident sieht die USA durch die Milliardenstrafe übervorteilt und wetterte auf Twitter gegen die EU. Börsianer sahen die Entscheidung indes gelassen. Die Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet gab minimal nach und notiert weiter nah am Rekordhoch.__________________