Linde-Praxair-Fusion: Die Zeit rennt davon

Der geplante Zusammenschluss von Linde AG und seinem US-Konkurrenten Praxair zum weltgrößten Gasekonzern droht zu platzen. Nachdem die US-Kartellbehörde Federal Trade Commission (FTC) die Anforderungen für die Fusion noch mal erhöht hat, müssen die Konzerne möglicherweise mehr Unternehmens­teile veräußern als erwartet. Daran könnte das Geschäft jetzt scheitern. "Linde und Praxair haben die vergangenen zwei Jahre auf die Fusion hingearbeitet. Sollte der Deal platzen, wäre das eine mittlere Katastrophe", sagte Analyst Eggert Kuls von Warburg Research gegenüber €uro am Sonntag.Die Gasekonzerne haben sich vorbehalten, die Fusion abzublasen, falls sie mehr als 3,7 Milliarden Euro Umsatz oder 1,1 Milliarden Euro operativen Gewinn abgeben müssten. Erst einmal sei das eine Kann-Grenze, wahrscheinlich seien auch größere Desinvestments möglich, vermutet Kuls. Im Juli hatte Linde den Verkauf eines großen Teils seines Amerika-Geschäfts mit einem Umsatzvolumen von 1,4 Milliarden Euro bekannt gegeben. Käufer sind der deutsche Konkurrent Messer und der Finanzinvestor CVC, die gemeinsam für 2,8 Milliarden Euro Firmenanteile in den USA, Kanada, Brasilien und Kolumbien übernehmen sollen. Linde prüft nun, ob zusätzlich noch weitere Teile des US-Geschäfts verkauft werden können.

Synergien gehen verloren

Experten äußerten die Befürchtung, dass die höheren Hürden in den USA zu einer Kettenreaktion schärferer Forderungen in weiteren Ländern führen könnten. Außer der FTC müssen die Behörden in Europa, China, Indien und Südkorea dem Deal noch zustimmen. Die erhofften Synergieeffekte von mehr als einer Milliarde Euro könnten sich dadurch verringern, wodurch sich der Deal für die Unternehmen nicht mehr rechnen würde.



Zum engen Spielraum kommt noch der Zeitdruck hinzu: Die Fusion der Gasekonzerne muss bis spätestens 24. Oktober bestätigt sein, da Aktionäre nach deutschem Recht innerhalb von zwölf Monaten Klarheit über das Gelingen des Zusammenschlusses haben müssen. Kuls geht allerdings davon aus, dass "alles getan wird, um den Merger doch noch unter Dach und Fach zu bringen".

, wäre Linde wohl operativ stark genug, um auch ohne Praxair weiterzumachen. Ak­tionäre würden für die ein­getauschten neuen Linde-Aktien wieder die alten Papiere zurückbekommen. Der Konzern müsste sich auch eine neue Führungsspitze suchen. Denn der amtierende Linde-Chef Aldo Belloni war lediglich aus dem Ruhestand zurückgekehrt, um die Fusion über die Bühne zu bringen. Offen wäre vor allem die Zukunft von Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle , der den Zusammenschluss maßgeblich vorangetrieben hat.