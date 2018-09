METRO fokussiert sich auf Großhandel

€uro am Sonntag

Der MDAX-Konzern soll sich künftig ganz auf sein Großhandelsgeschäft konzentrieren, sagte Vorstandschef Olaf Koch am Freitag. Als mögliche Käufer seien "alle willkommen, die es gut meinen mit Real", erklärte er.erteilte Koch eine Absage: "Wir wissen, dass es Interesse für Real gibt." METRO sei bereits mehrfach wegen eines Verkaufs der Tochter kontaktiert worden, habe diesen aber bisher abgelehnt, da man "noch nicht bereit" gewesen sei. Nun würden Banken und Berater mandatiert und Gespräche mit Interessenten begonnen.Zu Spekulationen über Amazon als möglichem Real-Interessenten äußerte Koch sich nicht. Der Verkauf soll in sechs bis acht Monaten unter Dach und Fach gebracht werden.für den Real-Verkauf fällt nur einige Wochen, nachdem Großaktionär Haniel ein METRO-Aktienpaket an eine Gesellschaft des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky verkauft hat. Laut Koch ist das ein Zufall. Er bekräftige die Jahresprognose. An der Börse kam die Nachricht gut an.___________________