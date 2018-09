Munich Re warnt vor Sturmherbst

€uro am Sonntag

"Bis Ende August sah es nach einem ruhigen Verlauf aus", sagte Munich- Re -Experte Eberhard Faust am Freitag zu €uro am Sonntag. "Doch als hätte jemand einen Knopf gedrückt, sprang die Sturmaktivität im tropischen Nordatlantik Anfang September plötzlich an." Mit dem heranziehenden Hurrikan Florence hätten sich binnen weniger Tage drei weitere Stürme gebildet.Der Index der freigesetzten Energie (ACE-Index) habe bis 10. September bereits 110 Prozent des langfristigen Durchschnittswerts erreicht. Mehrere Faktoren deuteten auf eine zunehmende Instabilität der Atmosphäre hin, so Faust. Viel hänge davon ab, ob das erwartete Wetterphänomen El Niño dämpfend wirke._____________________