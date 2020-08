US-Börse: Historischer Wechsel im Dow Jones

€uro am Sonntag

von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag

Der Aktiensplit beim iPhone-Konzern Apple hat weitreichende Folgen beim weltweit bekanntesten Aktienindex Dow Jones Industrial. Weil durch die Aufteilung der Apple-Aktien im Verhältnis vier zu eins das Gewicht des zwei Billionen schweren Techkonzerns im Index sinkt, wird ein umfangreicher Umbau nötig.

Der Apple-Börsenwert ändert sich durch den Aktiensplit zwar nicht. Aber die Gewichtung der Einzelwerte hängt im Dow Jones - anders als in den meisten Börsenindizes - nicht von der Marktkapitalisierung ab, sondern vom Aktienkurs.

Durch den Apple-Split drohten Techwerte im ­Index an Gewicht zu verlieren. Der Indexanbieter S & P achtet bei der Zusammensetzung des Dow ­Jones jedoch darauf, dass der Index die US-Wirtschaft angemessen abbildet.

Demnach scheiden zur Handelseröffnung am 31. August gleich drei Unternehmen des 30 Titel umfassenden Index aus: Für den Ölkonzern Exxon Mobil zieht der SAP-Rivale Salesforce ein. Der Pharma­riese Pfizer wird durch den Biotechkonzern Amgen ersetzt und die Rüstungsfirma Raytheon durch den Mischkonzern Honeywell.

"Die Änderungen zeigen auch den Zeitgeist: Energie raus, Cloud rein", bringt es ein Index­experte auf den Punkt. Der Wachwechsel ist auch deswegen historisch, weil es mit Exxon Mobil das derzeit älteste Mitglied trifft. Der größte US-Öl- und Gaskonzern war 1928 unter seinem damaligen Namen Standard Oil of New Jersey in den 1896 gegründeten Index eingezogen. Noch 2012 galt Exxon als wertvollstes Unternehmen der Welt, hat inzwischen aber deutlich verloren.

Apple vollzieht nunmehr seinen fünften Aktiensplit seit dem Börsengang 1980. Damit soll Kleinanlegern ein Investment erleichtert werden. Wer Apple-Aktien bereits besitzt, erhält nach Handelsschluss am Freitag für jedes Papier drei weitere Anteile. Der Aktienkurs sinkt durch die Aufteilung um 75 Prozent, sodass sich der jeweilige Depotwert nicht ändert, wohl aber das Gewicht von Apple im Dow Jones. Der Indexanbieter S & P hat bei der Zusammensetzung des Dow Jones weitgehend freie Hand und muss insbesondere nicht auf quantitative Kriterien Rücksicht nehmen.

Für den deutschen Leitindex DAX sind dagegen ausschließlich Marktkapitalisierung des Streubesitzes und Börsenumsatz ausschlaggebend. Die Deutsche Börse stellt aber auch angesichts des Wirecard-Skandals derzeit diese rein quantitative Ausrichtung auf den Prüfstand.

