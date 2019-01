VW-Skandal: Fast 400.000 Kunden fordern Ersatz

€uro am Sonntag

Beim Klageregister für die Musterfeststellungsklage (MFK) seien 372.000 Anmeldungen eingegangen, sagte Gerd Billen, Staatssekretär im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv), der die Klage eingereicht hat, erklärte, mit so einer großen Resonanz habe man nicht gerechnet. Nach bisheriger Lesart verjährten die Schadensersatzansprüche gegen VW am 31. Dezember. Mit dem Eintrag in die Liste wird diese Verjährung unterbrochen.Die Große Koalition hatte wegen der Ende 2018 drohenden Verjährung im Fall VW in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass das MFK-Gesetz spätestens zum 1. November 2018 in Kraft treten sollte. An diesem Tag reichte der vzbv die MFK beim Oberlandesgericht Braunschweig ein.Die Organisation will feststellen lassen, dass der Autobauer wegen manipulierter Abgassteuerung für den Schaden von VW-Besitzern mit bestimmten Dieselmotoren geradestehen muss. Es ist die erste Musterfeststellungsklage überhaupt.__________________________