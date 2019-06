Hot Stock der Wall Street: Autozone

€uro am Sonntag

Auto Care Association wird die Zahl der Fahrzeuge, die gewartet werden, in den kommenden Jahren steigen. Die Neuwagenverkäufe erreichen fast Rekordwerte. Bis 2021 geht die Lobby­organisation von über 290 Millionen Fahr­zeugen auf Amerikas Straßen aus. Das Durchschnittsalter der Autos wird 2019 auf elf Jahre und acht Monate geschätzt.

Mehr Autos auf der Straße, eine alternde Flotte und mehr gefahrene Kilometer sorgen für gute Aussichten. Ob Pkw, Sportfahrzeug, Van oder leichter Truck - die passenden Teile sind im Lager. Autowerkstätten, Fahrzeughändler und der Öffentliche Dienst greifen darauf zurück. Ähnlich wie Amazon sichert AutoZone die Zustellung binnen des nächsten Tages zu.

2018 stieg der Umsatz von 10,9 auf 11,2 Milliarden Dollar. Die operative Marge lag mit 16,1 Prozent etwas unter den Vorjahren, ist aber noch immer ordentlich. 2,1 Milliarden Dollar flossen aus dem operativen Geschäft. Davon nahm der Vorstand 1,6 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe in die Hand, auch ein Rekord.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.













