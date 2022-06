Hot Stock der Wall Street: Dentsply Sirone-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Chef Don Casey wurde im April gefeuert, John Groetelaars wurde Interimschef. Dentsply Sirona beliefert Zahnärzte und Zahntechniker für die restaurative Zahnmedizin und Kieferorthopädie. Verbrauchsmaterialien, Ausstattung und Technik bieten die Amerikaner aus einer Hand an. Das Sortiment reicht von Kleingeräten über digitale Röntgengeräte bis zu Behandlungs- und Diagnosegeräten. Im ersten Quartal schrumpfte der Umsatz um sechs Prozent auf 965 Millionen Dollar. Der operative Gewinn sank deutlich von 154 auf 93 Millionen Dollar. Im laufenden Jahr peilt das Management ein organisches Umsatzplus von zwei bis drei Prozent an. Die bereinigte operative Marge soll mehr als 17 Prozent betragen. Weil der Vorstand nicht rechtzeitig den Quartalsbericht vorgelegt hat, gab es im Mai eine Verwarnung von der Nasdaq. Eine Aktie für Risikofreudige.

Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.























_____________________________________

Ausgewählte Hebelprodukte auf DENTSPLY SIRONA Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DENTSPLY SIRONA Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DENTSPLY SIRONA Inc

Bildquellen: Istockphoto, spirit of america / Shutterstock.com