Zalando schrumpft zum ersten Mal

Europas größter Online-Modehändler Zalando hat zum Jahresstart erstmals seit Firmengründung einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Im ersten Quartal schrumpften die Erlöse um 1,5 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Wegen der weiterhin hohen Investitionen in das Logistiknetz rutschte Zalando zudem in die roten Zahlen. Im ersten Quartal lag der bereinigte Betriebsverlust (Ebit) bei knapp 52 (Vorjahresgewinn: 93) Millionen Euro.

Für den Jahresausblick ist Zalando nun etwas skeptischer, auch wenn CEO Robert Gentz mit einer "deutlichen Beschleunigung des Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte" rechnet. So soll das Umsatzwachstum am unteren Ende der prognostizierten Spanne von zwölf bis 19 Prozent liegen und das bereinigte Ebit am unteren Ende der erwarteten 430 bis 510 Millionen Euro. In der Corona-Krise gehörte Zalando wie Asos und Boohoo aus Großbritannien sowie dem Konkurrenten About You aus Hamburg zu den Gewinnern. Inzwischen gehen die Kunden wieder mehr raus zum Einkaufen. Die Zalando-Aktie reagierte in positivem Umfeld mit einem Rückgang um fünf Prozent auf die Zahlen.







Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images