VW-Aktie dennoch tiefer: Volkswagen kann Absatz im März um ein Viertel steigern

Beflügelt wurde der Konzern, weil Chips besser verfügbar waren als im Vorjahr. Weltweit stiegen die Verkäufe zum Vorjahresmonat laut Mitteilung um 23,9 Prozent auf 812.100 Einheiten. Für das erste Quartal berichtete der Wolfsburger DAX -Konzern ein Absatzplus von 7,5 Prozent auf 2,04 Millionen Fahrzeuge.

China-Absatz fängt sich

Der wichtige chinesische Markt wirkte zuletzt wieder deutlich stützend: Nach Rückgängen zum Jahresstart legte der Absatz im März um 12,4 Prozent auf 244.700 Fahrzeuge zu. In den ersten drei Monaten zusammen wurden in China aber noch 14,5 Prozent weniger Autos aller Konzernmarken verkauft.

In Westeuropa stiegen die Verkäufe spürbar um ein Drittel im März auf 335.300 Einheiten, im Quartal insgesamt liegt der Zuwachs bei 27 Prozent. In Nordamerika kletterten sie im vergangenen Monat um gut ein Viertel auf 79.900 Fahrzeuge, im Quartal liegt das Plus bei 22 Prozent.

Pkw der Marke Volkswagen verkauften sich im Monat März um 20 Prozent besser, im Quartal liegt das Plus nur bei 1 Prozent. Audi wies hier im März ein Plus von 24 Prozent und im Quartal von 8 Prozent aus, und Porsche setzte 16 Prozent mehr Sportwagen im März ab, im Quartal liegt das Plus bei 18 Prozent. Die Lkw-Holding Traton verkaufte im März 30 Prozent mehr, für das Quartal wurde ein Plus von 25 Prozent berichtet.

Absatz batterieelektrischer Autos steigt weiter

Bis Ende März stiegen den weiteren Angaben zufolge die Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge (BEVs) im Vergleich zur stärker von Versorgungsengpässen geprägten Vorjahresperiode um 42 Prozent. "Insgesamt wurden 141.000 BEVs an Kunden übergeben, nach 99.200 im ersten Quartal 2022", so VW. Der BEV-Anteil an den Gesamtauslieferungen stieg in diesem Zeitraum auf 6,9 Prozent, gegenüber 5,2 Prozent in den ersten drei Monaten des Vorjahres.

