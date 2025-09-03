DAX23.781 +0,8%ESt505.346 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.312 -0,5%Euro1,1645 -0,2%Öl67,01 -0,6%Gold3.546 -0,4%
European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag mit roten Vorzeichen

04.09.25 12:05 Uhr
Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,050 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 0,050 EUR. Zwischenzeitlich weitete die European Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,050 EUR aus. Bei 0,052 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 230.244 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei 0,058 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 14,286 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,825 Prozent.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

