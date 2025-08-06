European Lithium Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von European Lithium
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 0,042 EUR abwärts.
Um 09:07 Uhr fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 0,042 EUR ab. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,042 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,044 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 53.000 European Lithium-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,055 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 22,628 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 198,592 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
European Lithium wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.09.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von European Lithium.
