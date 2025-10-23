European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 0,143 EUR.

Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:00 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 0,143 EUR. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,154 EUR. Mit einem Wert von 0,150 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.052.028 Stück gehandelt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

