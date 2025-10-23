European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Donnerstagvormittag kräftig

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von European Lithium zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 9,1 Prozent auf 0,150 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 9,1 Prozent auf 0,150 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,154 EUR. Bei 0,150 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 2.981.843 Stück.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie

European Lithium-Aktie: Anhaltender Kursrutsch trotz Aktienrückkauf

Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck

European Lithium ordnet Kapitalstruktur neu - Aktie bricht nach Handelsaussetzung ein