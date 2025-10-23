European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Donnerstagvormittag kräftig
Die Aktie von European Lithium zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 9,1 Prozent auf 0,150 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:21 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 9,1 Prozent auf 0,150 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,154 EUR. Bei 0,150 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 2.981.843 Stück.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie
European Lithium-Aktie: Anhaltender Kursrutsch trotz Aktienrückkauf
Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck
European Lithium ordnet Kapitalstruktur neu - Aktie bricht nach Handelsaussetzung ein
Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu European Lithium Ltd
Analysen zu European Lithium Ltd
Keine Analysen gefunden.