European Lithium Aktie News: European Lithium springt am Mittag hoch

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 8,0 Prozent.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 8,0 Prozent im Plus bei 0,148 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,154 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,150 EUR. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 4.655.852 Aktien.

Am 13.03.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.

