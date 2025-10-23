DAX24.105 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,82 +2,3%Gold4.114 +0,5%
Blick auf Aktienkurs

European Lithium Aktie News: European Lithium springt am Mittag hoch

23.10.25 12:04 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium springt am Mittag hoch

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 8,0 Prozent.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 8,0 Prozent im Plus bei 0,148 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,154 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,150 EUR. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 4.655.852 Aktien.

Am 13.03.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net

