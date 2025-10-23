European Lithium Aktie News: European Lithium springt am Mittag hoch
Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 8,0 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 8,0 Prozent im Plus bei 0,148 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,154 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,150 EUR. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 4.655.852 Aktien.
Am 13.03.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie
European Lithium-Aktie: Anhaltender Kursrutsch trotz Aktienrückkauf
Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck
European Lithium ordnet Kapitalstruktur neu - Aktie bricht nach Handelsaussetzung ein
Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu European Lithium Ltd
Analysen zu European Lithium Ltd
Keine Analysen gefunden.