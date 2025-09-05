European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von European Lithium. Das Papier von European Lithium legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,1 Prozent auf 0,054 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 3,1 Prozent auf 0,054 EUR. Kurzfristig markierte die European Lithium-Aktie bei 0,054 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,052 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 866.870 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,058 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 6,667 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,704 Prozent unter dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 11.09.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.

