European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagvormittag stark gefragt

So bewegt sich European Lithium

Die Aktie von European Lithium gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 9,4 Prozent auf 0,051 EUR nach oben.

Um 09:21 Uhr sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 9,4 Prozent auf 0,051 EUR zu. Der Kurs der European Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,053 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,048 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 909.313 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei 0,055 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,031 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR. Abschläge von 72,266 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Voraussichtlich am 11.09.2025 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net