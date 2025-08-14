European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag nahe Vortagesniveau

European Lithium im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von European Lithium. Mit einem Kurs von 0,052 EUR zeigte sich die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 09:15 Uhr bei der European Lithium-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 0,052 EUR. Im Tageshoch stieg die European Lithium-Aktie bis auf 0,053 EUR. Bei 0,052 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,052 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 783.522 European Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,055 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 5,385 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 266,197 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.09.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net