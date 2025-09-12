DAX23.817 +0,5%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.777 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,25 +0,6%Gold3.644 ±0,0%
European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit grünen Vorzeichen

15.09.25 09:29 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere um 08:58 Uhr 2,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,053 EUR. Den Handelstag begang das Papier bei 0,050 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.209 European Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,058 EUR markierte der Titel am 09.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,583 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 72,587 Prozent wieder erreichen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

