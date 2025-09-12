European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.
Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere um 08:58 Uhr 2,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,053 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,050 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.209 European Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 0,058 EUR markierte der Titel am 09.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,583 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 72,587 Prozent wieder erreichen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.net
