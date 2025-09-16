European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 0,053 EUR zu.

Um 11:37 Uhr konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,7 Prozent auf 0,053 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,054 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,053 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 550.263 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 09.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,058 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 9,057 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 73,208 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net