Kurs der European Lithium

European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Vormittag an Fahrt

18.08.25 09:25 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 0,053 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 7,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:01 Uhr 1,5 Prozent auf 0,053 EUR. In der Spitze gewann die European Lithium-Aktie bis auf 0,053 EUR. Bei 0,052 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 172.796 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,055 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,008 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 274,648 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 11.09.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net

