European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

European Lithium im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

Um 16:03 Uhr ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 0,055 EUR. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,055 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,055 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.011.988 European Lithium-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2025 auf bis zu 0,055 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 0,361 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,014 EUR am 13.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 74,275 Prozent wieder erreichen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.09.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net