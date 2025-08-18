DAX24.427 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow45.013 +0,2%Nas21.424 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1671 +0,1%Öl66,18 -0,4%Gold3.326 -0,1%
European Lithium im Blick

European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

19.08.25 16:09 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:03 Uhr ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 0,055 EUR. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,055 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,055 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.011.988 European Lithium-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2025 auf bis zu 0,055 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 0,361 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,014 EUR am 13.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 74,275 Prozent wieder erreichen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.09.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

