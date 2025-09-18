DAX23.502 -0,6%ESt505.443 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1766 +0,2%Öl66,78 +0,2%Gold3.721 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche PAG911 BASF BASF11 SAP 716460 Palantir A2QA4J Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Milliardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Kursverlauf

European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Vormittag südwärts

22.09.25 09:29 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Vormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 0,052 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR -0,00 EUR -3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie musste um 08:58 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 0,052 EUR. Die European Lithium-Aktie sank bis auf 0,052 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,054 EUR. Zuletzt wechselten 253.100 European Lithium-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,058 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 10,305 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,014 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 269,014 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung