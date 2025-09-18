European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Vormittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 0,052 EUR ab.

Die European Lithium-Aktie musste um 08:58 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 0,052 EUR. Die European Lithium-Aktie sank bis auf 0,052 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,054 EUR. Zuletzt wechselten 253.100 European Lithium-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,058 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 10,305 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,014 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 269,014 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net