European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 0,053 EUR.

Die European Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:45 Uhr um 3,3 Prozent auf 0,053 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die European Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,053 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,053 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 325.300 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 0,058 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,506 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 0,014 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 73,004 Prozent Luft nach unten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 präsentieren. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net