European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Montagvormittag südwärts

27.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von European Lithium gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 0,144 EUR abwärts.

European Lithium Ltd
0,14 EUR -0,01 EUR -3,37%
Die European Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:22 Uhr um 3,7 Prozent auf 0,144 EUR nach. Das Tagestief markierte die European Lithium-Aktie bei 0,140 EUR. Mit einem Wert von 0,140 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.451.445 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

