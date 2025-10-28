DAX24.325 +0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.709 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.962 -0,7%
European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

28.10.25 16:08 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 4,3 Prozent auf 0,121 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,12 EUR -0,01 EUR -5,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie musste um 16:06 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 0,121 EUR. Im Tief verlor die European Lithium-Aktie bis auf 0,116 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,126 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.414.110 European Lithium-Aktien.

Am 13.03.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

