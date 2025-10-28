European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 4,3 Prozent auf 0,121 EUR ab.

Die European Lithium-Aktie musste um 16:06 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 0,121 EUR. Im Tief verlor die European Lithium-Aktie bis auf 0,116 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,126 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.414.110 European Lithium-Aktien.

Am 13.03.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

