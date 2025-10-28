European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Dienstagmittag südwärts
Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von European Lithium befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,2 Prozent auf 0,125 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 11:55 Uhr rutschte die European Lithium-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,125 EUR ab. Das Tagestief markierte die European Lithium-Aktie bei 0,116 EUR. Bei 0,126 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 5.458.451 European Lithium-Aktien.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie
European Lithium-Aktie: Anhaltender Kursrutsch trotz Aktienrückkauf
Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck
European Lithium ordnet Kapitalstruktur neu - Aktie bricht nach Handelsaussetzung ein
Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu European Lithium Ltd
Analysen zu European Lithium Ltd
Keine Analysen gefunden.