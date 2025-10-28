DAX24.289 -0,1%Est505.707 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.060 +0,1%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,67 -1,6%Gold3.926 -1,6%
Aktienkurs im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Dienstagmittag südwärts

28.10.25 12:04 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Dienstagmittag südwärts

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von European Lithium befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,2 Prozent auf 0,125 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,13 EUR -0,00 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:55 Uhr rutschte die European Lithium-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,125 EUR ab. Das Tagestief markierte die European Lithium-Aktie bei 0,116 EUR. Bei 0,126 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 5.458.451 European Lithium-Aktien.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net

