European Lithium Aktie News: Anleger setzen European Lithium am Mittag unter Druck

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 6,0 Prozent auf 0,140 EUR ab.

Die European Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:00 Uhr um 6,0 Prozent auf 0,140 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,139 EUR. Bei 0,140 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 2.185.146 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Die European Lithium-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.03.2026 erwartet. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

