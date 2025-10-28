DAX24.246 -0,3%Est505.697 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,61 -1,7%Gold3.906 -2,1%
European Lithium Aktie News: Anleger setzen European Lithium am Vormittag unter Druck

28.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 5,9 Prozent auf 0,119 EUR.

Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:20 Uhr verlor das Papier 5,9 Prozent auf 0,119 EUR. Zwischenzeitlich weitete die European Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,117 EUR aus. Bei 0,126 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.297.456 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net

