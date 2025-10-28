European Lithium Aktie News: Anleger setzen European Lithium am Vormittag unter Druck
Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 5,9 Prozent auf 0,119 EUR.
Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:20 Uhr verlor das Papier 5,9 Prozent auf 0,119 EUR. Zwischenzeitlich weitete die European Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,117 EUR aus. Bei 0,126 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.297.456 European Lithium-Aktien umgesetzt.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.
