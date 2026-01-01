DAX25.097 -0,1%Est505.905 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,09 -0,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin76.963 -1,5%Euro1,1676 ±-0,0%Öl60,53 +0,2%Gold4.426 -0,7%
Euroraum-Erzeugerpreise November 1,7% unter Vorjahresmonat

08.01.26 11:17 Uhr

DOW JONES--Von den Produzenten des Euroraums ist auch im November kein Inflationsdruck ausgegangen. Wie Eurostat mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat zwar um 0,5 Prozent, lagen aber um 1,7 (Oktober: minus 0,5) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Ohne Energie überstiegen die Erzeugerpreise das Vorjahresniveau um 1,0 (plus 0,9) Prozent. Die Erzeugerpreise für Energie sanken dagegen um 7m4 (minus 3,9) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 05:18 ET (10:18 GMT)