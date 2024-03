Evakuierung

Die Tesla-Gigafabrik in Grünheide ist nach dem Brand eines Trafohauses ohne Strom. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Produktion wurde unterbrochen.

Wie es aus übereinstimmenden Medienberichten heißt, ist am Dienstagmorgen womöglich ein Anschlag auf eine Stromanlage in Grünheide, dem Standort der Tesla-Gigafabrik in Berlin/Brandenburg, verübt worden. Der mutmaßliche Brandanschlag hat einen großflächigen Stromausfall verursacht, welcher einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz nötig machte. So bestätigte die Polizeidirektion Ost gegenüber der Märkischen Allgemeine: "Mithilfe eines Hubschraubers konnten wir den Brandort ermitteln". Polizeisprecher Roland Kamenz sagte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, der betroffene Strommast solle sich frei stehend auf einem Feld befinden. Am Morgen sei nach der Alarmierung wegen des Brandes auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen.

Tesla-Gigafabrik ohne Strom

Wie die MAZ weiter berichtet, soll auch die Tesla-Gigafabrik von dem Stromausfall betroffen sein. So sei die automatische Einlasskontrolle ausgefallen und müsse nun manuell erfolgen. Wie die Leitstelle Oderland gegenüber der BILD verlautete, sei die gesamte Gigafabrik ohne Strom. "Auch die nahe Kleinstadt Erkner (12.000 Einwohner) und Teile Berlins sind seither ohne Strom", wird die Leitstelle zitiert. Mittlerweile hat eine Tesla-Sprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, dass die Produktion des Tesla-Werks nach dem Stromausfall still stehe. Außerdem sei die Fabrik evakuiert und alle Maßnahmen zur Sicherung der Produktionsanlagen getroffen worden. In Absprache mit dem Stromanbieter Edis sehr es laut Tesla nicht nach einem schnellen Wiederanlaufen der Produktion aus.

Kampfmittelräumdienst rückt an

Wie der Rundfunk Berlin Brandenburg vermeldete, sei der Brand des Trafohauses mittlerweile gelöscht worden. Bis die Stromversorgung wieder hergestellt sei, könne es jedoch noch dauern. Der Einsatz von Feuerwehr und Polizei wurde derweil dadurch erschwert, dass der Kampfmittelräumdienst den Einsatzort nach verbuddelten Kampfmitteln absuchen musste. Denn wie die MAZ berichtet, sei in der Nähe des Brandorts ein Zelt eines mutmaßlichen Demonstranten gefunden worden in dessen Nähe sich ein Schild mit einem Hinweis auf eben solche verbuddelten Kampfmittel befunden hätte.

Umweltaktivisten haben einen Wald in der Nähe der Tesla-Fabrik seit Donnerstag besetzt und sich auf einen wochenlangen Protest eingerichtet, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt. Die Initiative "Tesla stoppen" will so gegen die geplante Erweiterung des Tesla-Geländes demonstrieren. Ob die Demonstranten im Zusammenhang mit dem Brand auf das Trafohaus stehen, muss noch geklärt werden. Die Behörden wollten sich laut der Deutschen Presse-Agentur nicht in dieser Richtung äußern.

