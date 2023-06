EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Nachmittag zu

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 20,75 EUR

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 20,77 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 20,96 EUR zu. Bei 20,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 183.365 EVOTEC SE-Aktien.

Am 05.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,71 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 30,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 14,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 31,83 EUR.

Am 29.08.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,41 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 172,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 164,67 EUR umgesetzt.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

