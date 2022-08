EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 29,42 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,68 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 248.572 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,83 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2021. Gewinne von 35,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 20,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 45,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,83 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 164,67 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,09 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte EVOTEC SE am 11.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

