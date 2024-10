EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büßt am Mittag ein

Kurs der EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 5,97 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 5,97 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 5,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,93 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 336.633 Aktien.

Am 28.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,69 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 263,32 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 15,24 Prozent Luft nach unten.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,76 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 14.08.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 182,12 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 170,28 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. EVOTEC SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,713 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

