EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 18,44 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:46 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 18,44 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 18,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96.545 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 24,57 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,72 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,40 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 196,28 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 28.03.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

