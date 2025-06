EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Dienstagmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 7,14 EUR.

Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:40 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 7,14 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,10 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 264.857 Stück gehandelt.

Am 15.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 48,74 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,13 Prozent.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,96 EUR angegeben.

Am 06.05.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 199,98 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,470 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

