EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 7,08 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 7,08 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,02 EUR ab. Mit einem Wert von 7,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 401.138 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,04 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 39,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,96 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 06.05.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,98 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,470 EUR ausweisen wird.

