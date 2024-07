EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 9,66 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 9,66 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,87 EUR. Bei 9,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 760.876 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 26.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 153,00 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,22 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 33,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,50 EUR aus.

Am 22.05.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 240,69 Mio. EUR umgesetzt.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte EVOTEC SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,212 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

XETRA-Handel TecDAX beendet den Handel im Minus

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächer