EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteidigt am Freitagmittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Mit einem Kurs von 5,61 EUR zeigte sich die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 5,61 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,67 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,57 EUR aus. Bei 5,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 270.601 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,69 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 286,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,76 EUR.

Am 14.08.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 182,12 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 170,28 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte EVOTEC SE am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,712 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

