EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Freitagmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,19 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 6,19 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136.818 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 138,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,26 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,68 EUR aus.

Am 06.11.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 184,89 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,762 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht