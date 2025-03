EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tritt am Vormittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 6,21 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der EVOTEC SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,21 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,20 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 6,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 21.084 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR an. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 57,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 18,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,80 Prozent zurück. Hier wurden 184,89 Mio. EUR gegenüber 196,28 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,762 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

