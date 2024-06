EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag tiefrot

Kurs der EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 11,6 Prozent auf 7,43 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 11,6 Prozent auf 7,43 EUR ab. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,17 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 3.294.446 Aktien.

Am 26.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 229,16 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2024 bei 7,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 2,83 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 15,50 EUR angegeben.

EVOTEC SE ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,12 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,28 Prozent zurück. Hier wurden 208,73 Mio. EUR gegenüber 240,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,164 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

