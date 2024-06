EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 7,47 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 7,47 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 331.046 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. 227,18 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,50 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,15 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 208,73 Mio. EUR, gegenüber 240,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,28 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte EVOTEC SE am 14.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,212 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

