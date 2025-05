EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Dienstagmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zum Vortag unverändert notierte die EVOTEC SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 7,01 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 11:44 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 7,01 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 7,04 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 112.447 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 33,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 38,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,96 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 199,98 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 201,31 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,470 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

