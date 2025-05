EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Dienstagnachmittag fester

EVOTEC SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 7,06 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 7,06 EUR zu. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 7,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 6,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 236.512 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 33,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,96 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,09 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 201,31 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,470 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

